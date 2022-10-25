ترقب 7 اتفاقيات ضخمة من مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم

ناقشت الجلسة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار، التي انطلقت أعماله في الرياض، اليوم الثلاثاء، النظام العالمي الجديد والمخاطر والفرص والآفاق الجديدة.

وشارك في الجلسة بعنوان "النظام العالمي الجديد"، رؤساء بنوك وشركات كبرى.

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ومن المنتظر الإعلان عن 7 اتفاقيات ضخمة من مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم.