رئيس الوزراء: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في مصر خلال أقل من شهرين

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين.

وفيما يتعلق بحركة الدولار قال مدبولي إنه لم يكن أمام الدولة المصرية غير تقييد حركة الدولار من مصر بعد خروج 25 مليار دولار في شهر واحد.

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وأشار إلى أن تقييد خروج الدولار كان للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الاحتياجات الأساسي.

وأكد أنه يتم حاليا العمل على سرعة تقليل الفجوة لتوفير مستلزمات الإنتاج.

