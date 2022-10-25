ريشي سوناك: تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية.. ولن أترك للأجيال القادمة ديونا

قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، في أول كلمة له إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة.

وعيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

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وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاماً أول لقاء له مع الملك، وفقاً للصور التي وزّعها قصر باكنغهام.

وقال سوناك إنه لن يترك للأجيال القادمة ديوناً وإنه سيعمل على توحيد البلاد

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في بريطانيا قال سوناك إنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل؛ ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، مدعوما بتحسن شهية المخاطرة في وقت يستعد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس الوزراء في بريطانيا، فيما استقر اليورو قبل القرار المتوقع صدوره عن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس برفع سعر الفائدة.

صعد الدولار قليلا لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوى له في أكتوبر، وسط مؤشرات على أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، أمس الاثنين، أن سوناك سيصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم.