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مداخلة الرئيس الأوكراني في مؤتمر إعادة الإعمار (رويترز)
مداخلة الرئيس الأوكراني في مؤتمر إعادة الإعمار (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يدعو لتغطية عجز متوقع لبلاده بـ 38 مليار دولار العام المقبل

على هامش مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا منعقد في برلين

دبي - وكالات
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم الثلاثاء، المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الذي يُعقد اليوم في برلين: "في هذا المؤتمر بالذات نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة في تغطية عجز ميزانية العام المقبل لأوكرانيا".

وأضاف أنه بالنسبة لبلاده "هذا مبلغ كبير للغاية، إنه عجز قدره 38 مليار دولار".

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ويضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.46 مليار دولار) خلال العام المقبل، بحسب ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد قمة للدول الـ 27.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر في بروكسل: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل، وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة: "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

يذكر أن وزارة الاقتصاد الأوكرانية أعلنت أن اقتصاد البلاد انكمش بنحو 30٪ في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بسبب تداعيات الغزو الروسي.

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