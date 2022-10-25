صندوق الاستثمارات
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة بحلول عام 2025
PIF ساهم في خلق 500 ألف وظيفة حتى الآن من خلال شركاته
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أكدت رئيسة الإدارة العامة للالتزام والحوكمة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي رانيا نشار، أن الصندوق يستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة بحلول 2025.
وأضافت نشار في جلسة خلال مؤتمر مبادرة صندوق الاستثمارات العامة، أن لديه العديد من الأهداف لزيادة تملك المساكن ولخلق الوظائف وقد تم خلق من خلال شركات الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر نحو 500 ألف وظيفة.
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وتابعت: "هذه الوظائف ليست فقط بالكمية وإنما بالنوعية أيضا ونحن نسير حسب المستهدف. كما تتم متابعة الأمر من قبل مركز الأداء الوطني ووزارة الاقتصاد".
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