مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم: يجب إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي

أكد المؤسس وعضو مجلس إدارة أكبر صندوق تحوط في العالم، Bridgewater Associates، راي داليو، على أهمية إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي ووجود خطوط حمراء في النزاعات لتفادي حدوث حروب عالمية.

وأشار داليو، خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، إلى أن الإنتاجية العالمية ستتضاعف بدعم من الابتكار في حال حدوث ذلك في مناخ سلمي.

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وتابع :"من المهم إعادة هيكلة النظام الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من أنه قد يساء فهمي في هذه النقطة إلا أن النظام مسؤول عن تحقيق الأهداف وتوليدها".

وأشار إلى أن هناك مخاطر كبيرة من حدوث حروب عالمية، وعند التعامل مع هذه المخاطر يجب وجود خطوط حمراء وفي حال وجودها فلن نصل إلى الحروب.

وأضاف داليو، "هناك أشياء جيدة كثيرة تحدث حول العالم ومن ضمنها الابتكار، حيث يوجد كم هائل من الابتكار يحدث حاليا، وفي حال حدوثه في مناخ سلمي عالمي فإن الإنتاجية ستتضاعف، لذلك اتفق على أهمية وجود تعاطف وتفهم وتوافق، لا أعرف من سيقود ذلك ولكني آمل بحدوث ذلك في الوقت القريب".

كان المستثمر الملياردير، راي داليو، تخلى عن السيطرة على الشركة التي أسسها، Bridgewater Associates، وهي أكبر صندوق تحوط في العالم بأصول مدارة بقيمة 150 مليار دولار.

وقال داليو: "كان هذا هو التطور الطبيعي، بمجرد أن نكون مستعدين.. لم أرغب في البقاء في المنصب حتى الموت".

ويتخلى داليو البالغ من العمر 73 عاماً عن منصبه كرئيس تنفيذي مشارك للاستثمار، وهو الدور الذي خدم فيه منذ عام 1985.

كما تنازل عن حقوقه في التصويت لمجلس الإدارة يوم 30 سبتمبر في الخطوة الأخيرة من خطة تعاقب الإدارة.