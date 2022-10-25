موكيش أمباني: التحول السريع في الطاقة سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي

قال رئيس مجموعة ريلاينس الهندية، موكيش أمباني، إن الاعتماد على الطاقات المتجددة يتزايد وهناك زخم كبير فيه حاليا، وتوجد مصانع تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما يدعم تأمين إمدادات الطاقة عالمياً، مع القدرة على إحداث تغيير يتماشى مع الاستثمار في أنظمة تخزين الطاقة.

وأضاف موكيش أمباني، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أن التحول من الطاقة التقليدية إلى المتجددة لا يمكن أن يحدث فجأة أو بين عشية وضحاها.

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وأوضح أمباني أن الطاقة الشمسية حالياً تمثل 10% فقط من الطاقة في العالم.

وقال إن الاستثمارات في النفط والغاز يجب ألا تواصل الانخفاض.

وأكد رئيس ريلاينس، أن التحول السريع في الطاقة سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

انطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وتقام الدورة الجديدة من المؤتمر، تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة 6000 مشارك، فيما يبلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلسات المؤتمر، التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيو اقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.