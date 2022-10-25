وزارة الاستثمار السعودية توقع 5 اتفاقيات على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

وقعت وزارة الاستثمار السعودية 5 اتفاقيات على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وفي سياق متصل؛ أصدرت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء، تقرير مستجدات الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2022م، والذي استعرض أبرز الصفقات الاستثمارية المُوقّعة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين.

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وكشفت وزارة الاستثمار، في تقريرها، أن الربع الثالث من عام 2022م شهد توقيع 53 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات، مثل: الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الطاقة، وقطاع الصحة.

وأشار تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من عام 2022م إلى قوة وفعالية مساهمة سلاسل الإمداد في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية في المملكة.