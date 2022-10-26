ألمانيا
ألمانيا توافق على استثمار شركة صينية في ميناء هامبورغ
رغم معارضة واشنطن ودول أوروبية
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وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على استثمار شركة Cosco الصينية بحصة 24.9% في واحدة من محطات شركة الخدمات اللوجستية HHLA الثلاثة في أكبر ميناء في ألمانيا الواقع في هامبورغ.
وجاءت هذه الحصة أقل من الحصة المعلنة سابقاً البالغة 35%، ويأتي ذلك قبل زيارة مقررة من المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين.
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وتعارض الولايات المتحدة وأوروبا الصفقة، وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من بين السياسيين الذين قالوا إن على ألمانيا أن تتجنب استثمار الصين في البنية التحتية الحيوية إن أمكن.
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