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ميناء صادرات في ألمانيا (رويترز)
ميناء في ألمانيا
ألمانيا

ألمانيا توافق على استثمار شركة صينية في ميناء هامبورغ

رغم معارضة واشنطن ودول أوروبية

دبي - العربية.نت
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وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على استثمار شركة Cosco الصينية بحصة 24.9% في واحدة من محطات شركة الخدمات اللوجستية HHLA الثلاثة في أكبر ميناء في ألمانيا الواقع في هامبورغ.

وجاءت هذه الحصة أقل من الحصة المعلنة سابقاً البالغة 35%، ويأتي ذلك قبل زيارة مقررة من المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين.

وتعارض الولايات المتحدة وأوروبا الصفقة، وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من بين السياسيين الذين قالوا إن على ألمانيا أن تتجنب استثمار الصين في البنية التحتية الحيوية إن أمكن.

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