اقتصاد بريطانيا
الحكومة البريطانية تقرر تأجيل إعلان الخطة المالية إلى 17 نوفمبر
مهمة الحكومة ستكون العمل على الاستقرار الاقتصادي
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أرجأ وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، إعلان الخطة المالية إلى 17 نوفمبر المقبل.
وقال هانت، اليوم الأربعاء، إن التأجيل سيساعد الحكومة في اتخاذ قرارات صعبة تصمد مع مرور الوقت.
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من جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، إن الأزمة الاقتصادية ستتطلب قرارات صعبة للغاية.
وأضاف ريشي سوناك، أن مهمة الحكومة ستكون العمل على الاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس وزراء بريطانيا الجديد، أمس الثلاثاء، في أول كلمة له، إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة.
وعيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك، يوم الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.
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