رسم توضيحي لكرات الكربون مبادرة الاستثمار بيع 1.4 مليون طن من الكربون في المزاد خلال FII السعودية تابع متابع الغاء المتابعة شارك تم نسخ الرابط دبي - العربية.نت نشر في: 26 أكتوبر ,2022: 01:10 م GST آخر تحديث: 26 أكتوبر ,2022: 01:37 م GST وضع القراءة 100% حجم الخط شارك تم نسخ الرابط بيع 1.4 مليون طن من الكربون في المزاد خلال FIIمادة اعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الكربون مبادرة الاستثمار اقرأ أيضاً "أرامكو" تطلق أحد أكبر صناديق الاستدامة في العالم بـ1.5 مليار دولار يهدف إلى تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا لدعم انتقال مستقر وشامل للطاقة طاقة تركيا تغرم "ميتا" 18.6 مليون دولار.. والشركة تعترض لخرقها قانون المنافسة شركات انضم إلى المحادثة دخول أو أكمل ك زائر خروج ✓ شارك تعليقك مادة إعلانية