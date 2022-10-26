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رسم توضيحي لكرات الكربون
رسم توضيحي لكرات الكربون
مبادرة الاستثمار

بيع 1.4 مليون طن من الكربون في المزاد خلال FII

دبي - العربية.نت
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بيع 1.4 مليون طن من الكربون في المزاد خلال FII

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