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رئيس صندوق مصر السيادي
رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان
خاص

مسؤول للعربية: طرح شركتي "صافي" و"وطنية" لمستثمر استراتيجي وليس في البورصة

وزيرة التخطيط: رأس مال الصندوق قد يصل إلى تريليون جنيه خلال 5 أعوام

القاهرة - فهيمة أحمد
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قال رئيس الصندوق السيادي المصري أيمن سليمان في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إن طرح شركتي "صافي" و"وطنية" سيكون لمستثمر استراتيجي.

وأضاف أنه لن يكون الطرح متاحا في البورصة المصرية خلال العام 2022.

وفي سياق متصل؛ أعلنت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم الأربعاء، في مؤتمر نقله التلفزيون الرسمي، رفع رأس المال المرخص به لصندوق الثروة السيادي إلى مثليه ليصل إلى 400 مليار جنيه (20.38 مليار دولار).

وأضافت أن رأس المال قد يصل إلى تريليون جنيه (50.94 مليار دولار) خلال خمسة أعوام.

كانت وزيرة التخطيط قالت على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إن كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5.4 مليار جنيه، ويحقق عوائد تصل إلى نحو 15 مليار جنيه في صورة استثمارات.

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وأوضحت أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء بهدف زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

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