اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
اقتصاد مصر

مصر تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياً

وتقر علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي عقب اجتماع للحكومة، إن حزمة الإجراءات الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه شهريا.

وأضاف أنه جرى أيضا إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، والتوافق على توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو/حزيران المقبل مع عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى ذلك الموعد.

مصر تعلن صناعة أول هاتف "سامسونغ" محليا اقتصاد اقتصاد مصر مصر تعلن صناعة أول هاتف "سامسونغ" محليا

وقال مدبولي إن الإجراءات الجديدة تتضمن صرف دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة الراهنة بشرط عدم تسريح العمالة إضافة إلى إقرار علاوة استثنائية لمجابهة الغلاء لجميع العاملين بالدولة والشركات التابعة لها وأصحاب المعاشات بمبلغ 300 جنيه.

وأضاف أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للفرد في السنة.

اقرأ المزيد.. السيسي: الراتب أقل من 10 آلاف جنيه شهرياً لا يكفي للعيش بشكل كريم

وأشار مدبولي إلى أن الحزمة الجديدة تأتي تنفيذا لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر هذا الأسبوع.

ويأتي إقرار الحزمة الجديدة بعد يوم من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه أصدر توجيهات بعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية روسيا تراهن على مجموعة فاغنر للسيطرة على باخموت الاستراتيجية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط