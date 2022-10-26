مصر تعلن صناعة أول هاتف "سامسونغ" محليا
فيما تقترب نوكيا من تصنيع أول هواتفها في مصر
أعلنت شعبة المحمول في مصر تصنيع أول هاتف من إنتاج شركة سامسونغ العالمية "صنع في مصر"، بعد مفاوضات كبيرة نتج عنها إنشاء مصنع للشركة في محافظة بني سويف.
ويعد إطلاق أول هاتف محمول صنع في مصر للشركة بادرة استثمارية هامة ستشجع المزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، حسبما أفادت شعبة المحمول بالغرف التجارية.
ولا تعتبر شركة سامسونغ الأولى في مصر التي تعمل على إطلاق نسختها المصرية من هواتفها المحمولة، حيث أعلنت شركة عملاقة لنوكيا عن قرب إصدار أول هاتف من هواتفها صنع في مصر مع العمل على التوسع في صناعة المحمول داخل السوق المصرية التي يصل حجم الشراء فيها إلى 18 مليون هاتف سنويا تقريبا، نقلا عن صحيفة "المصري اليوم".
تمتلك مصر تجربة بالفعل في صناعة الهاتف المحمول بالكامل من تصنيع الشركة المصرية "سيكو"، فيما يتم العمل على تصنيع هاتف محمول من تصنيع شركة فيفو التي أعلنت إطلاق مصنعها في مصر خلال الفترة الماضية.
ويساعد تصنيع الهواتف المحمولة داخل البلاد على خفض السعر بشكل واضح مع زيادة المعروض داخل السوق المصرية التي تتسع لتشمل أكثر من 100 مليون مواطن، حيث تهتم شركات تصنيع الهواتف الكبرى بوجودها داخل السوق المصرية.
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