روسيا و أوكرانيا
موسكو تخطط لنقل أصول في المناطق الأوكرانية المحتلة لشركات روسية
أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون والأغلبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانوا ضم روسيا المعلن للمناطق الأربع
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الأصول في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي، قد يتم تحويلها في المستقبل لشركات روسية.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأنه من الواضح أن "الأصول المتروكة" لا يمكن تركها غير نشطة، وأن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية.
مادة اعلانية
وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون والأغلبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا المعلن للمناطق الأربع باعتباره غير قانوني.
اقرأ أيضاً
-
"مرسيدس بنز" آخر المغادرين لروسيا.. ستبيع أسهمها لمستثمر محليالشركة علقت التصنيع في البلاد أوائل مارس شركات
-
هيمنة روسيا على اليورانيوم تهدد المشاريع النووية الأميركيةحاجة أميركية ملحة لإنهاء الاعتماد على شركة حكومية روسية للوقود النووي قصص اقتصادية
-
الكرملين: احتياطيات وأصول روسيا في الدول الغربية "سُرقت" بالفعلروسيا: يمثل ذلك انتهاكاً لجميع القوانين والأعراف اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية