موسكو تخطط لنقل أصول في المناطق الأوكرانية المحتلة لشركات روسية

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الأصول في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي، قد يتم تحويلها في المستقبل لشركات روسية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأنه من الواضح أن "الأصول المتروكة" لا يمكن تركها غير نشطة، وأن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية.

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وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون والأغلبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا المعلن للمناطق الأربع باعتباره غير قانوني.