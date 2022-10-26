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A Russian flag waves next to one of the Kremlin towers in downtown Moscow on February 26, 2022. Ukrainian forces repulsed a Russian attack on Kyiv but sabotage groups infiltrated the capital, officials said Saturday as Ukraine reported 198 civilians killed in Russia's invasion so far. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS france - ukraine - russia - conflict - sanction ukraine - russia - conflict india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest india - ukraine - russia - conflict - protest ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict topshot - us - russia - ukraine - conflict - rally ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict moldova - ukraine - russia - conflict ukraine - russia - conflict india - russia - ukraine - conflict - students
الكرملين الروسي (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تخطط لنقل أصول في المناطق الأوكرانية المحتلة لشركات روسية

أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون والأغلبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانوا ضم روسيا المعلن للمناطق الأربع

موسكو - رويترز
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قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الأصول في المناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي، قد يتم تحويلها في المستقبل لشركات روسية.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بأنه من الواضح أن "الأصول المتروكة" لا يمكن تركها غير نشطة، وأن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية.

وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون والأغلبية الساحقة من الدول المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا المعلن للمناطق الأربع باعتباره غير قانوني.

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