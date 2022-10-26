مونشين: من الممكن أن نرى تضخماً خارج السيطرة في الولايات المتحدة

قال وزير الخزانة الأميركي الأسبق، ستيفن مونشين، إنه من الممكن أن نرى تضخما خارج السيطرة في الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض.

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وتوقع أن يبدأ التضخم بالولايات المتحدة في الدخول تحت السيطرة في فترة من المحتمل أن تكون عامين.

وأضاف ستيفن مونشين، أنه يعتقد أن الولايات المتحدة في حالة ركود سوف تستمر.

وقال إن الولايات المتحدة والصين يجب أن يتعلما التعايش معا.

وأضاف أن قضايا الشرق الأوسط يجب حلها عبر التعامل معها إقليمياً.

ووفقا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، وستتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة 6000 مشارك، فيما يبلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلسات المؤتمر، التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.