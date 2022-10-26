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مبادرة الاستثمار

وزير المالية: السعودية تحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة

أكد أن السنوات الـ6 المقبلة ستكون جيدة جداً لدول الخليج

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.

وأكد الجدعان، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تستضيفه الرياض، أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وقال إن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.

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وأضاف أن "السنوات الست المقبلة ستكون جيدة جداً لدول الخليج العربي، بينما منطقة الشرق الأوسط الأوسع ستشهد ظروفاً صعبة، ودورنا مساعدتها".

وقال الجدعان: "أصبح هناك اعتراف عالمي بأن التحول نحو الطاقة المتجددة بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يتم بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق 30 عاماً"، مؤكدا أن السعودية تبذل جهودا كبيرة لتقليل انبعاثات الكربون.

من جهته، قال وزير المالية البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال الجلسة نفسها، إن التضخم يعد أحد التحديات الحالية خاصة في أسعار الطاقة والغذاء.

وأشار إلى أن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حاليا على الاستهلاك والواردات.

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