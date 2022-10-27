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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
المركزي المصري

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس باجتماع استثنائي

ليصل عائد الإيداع والإقراض إلى 13.25% و14.25%

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

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