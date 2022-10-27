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رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

بعد دقائق.. مؤتمر صحفى لرئيس وزراء مصر ومسؤولي صندوق النقد الدولى

القاهرة - فهيمة أحمد
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سينعقد بعد دقائق مؤتمر صحفى لرئيس وزراء مصر ومحافظ البنك المركزى المصري ورئيس بعثة صندوق النقد الدولى في مصر.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد لمصر، وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف.

وصباح اليوم الخميس؛ أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية باجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

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