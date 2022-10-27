وزير المالية السعودي محمد الجدعان في لقاء خاص مع العربية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار:

نمو الاستثمار 19% في أول 9 أشهر من 2022

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يجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها

سنقتنص أي فرصة لإعادة تمويل أي مبالغ تستحق مستقبلا

الحرب في أوكرانيا غيرت بعض الشيء في خطط الإنفاق الموضوعة سابقا

في الربع الأول 2023 سنقوم بدراسة كيفية توزيع الفوائض للعام الحالي

عملنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم للدول المحتاجة

عملنا مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة

دول الخليج تمر بطفرة اقتصادية بعد سنوات من البرامج الناجحة

دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية مدعومة بخطط سابقة

العالم يمر بتحديات اقتصادية صعبة في ظل التضخم

العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطور في المملكة

نمو الاستثمار 19% في أول 9 أشهر من 2022

الوفود المشاركة شاهدت مدى التحول الذي تشهده المملكة اقتصاديا

قطاعنا المصرفي قوي للغاية ولا تحديات أبدا للسيولة بالقطاع

علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية وتمتد لعقود