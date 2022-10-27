عاجل: وزير المالية السعودي للعربية: يجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها
وزير المالية السعودي محمد الجدعان في لقاء خاص مع العربية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار:
نمو الاستثمار 19% في أول 9 أشهر من 2022
يجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها
سنقتنص أي فرصة لإعادة تمويل أي مبالغ تستحق مستقبلا
الحرب في أوكرانيا غيرت بعض الشيء في خطط الإنفاق الموضوعة سابقا
في الربع الأول 2023 سنقوم بدراسة كيفية توزيع الفوائض للعام الحالي
عملنا مع صندوق النقد الدولي على تقديم الدعم للدول المحتاجة
عملنا مع صندوق النقد على تقديم الدعم للدول المحتاجة
دول الخليج تمر بطفرة اقتصادية بعد سنوات من البرامج الناجحة
دول الخليج تشهد طفرة اقتصادية مدعومة بخطط سابقة
العالم يمر بتحديات اقتصادية صعبة في ظل التضخم
العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطور في المملكة
نمو الاستثمار 19% في أول 9 أشهر من 2022
الوفود المشاركة شاهدت مدى التحول الذي تشهده المملكة اقتصاديا
قطاعنا المصرفي قوي للغاية ولا تحديات أبدا للسيولة بالقطاع
علاقتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية وتمتد لعقود