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شعار وزارة المالية الإماراتية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تحقق إيرادات إجمالية بـ 305.6 مليار درهم في النصف الأول

اعتمدت ميزانية عامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة المالية الإماراتية اليوم الجمعة، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات حققت إيرادات إجمالية بقيمة 305.6 مليار درهم (83.20 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الميزانية العامة للاتحاد 2023-2026 بإجمالي مصروفات 252.3 مليار درهم وإجمالي إيرادات 255.7 مليار درهم.

والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة.

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