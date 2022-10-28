صندوق النرويج الأضخم في العالم يتكبد خسائر بـ 43.5 مليار دولار في 3 أشهر
تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا
قال صندوق الثروة النرويجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، اليوم الجمعة، إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.
كان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق، وفق "رويترز".
وخلال النصف الأول من العام، تكبد صندوق الثروة السيادية النرويجي خسارة قدرها 1.68 تريليون كرونة نرويجية (174 مليار دولار)، في وقت تضررت الأسهم والسندات بفعل مخاوف الركود العالمي وتفشي تضخم الأسعار.
تأسس الصندوق في العام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجيين، كما يمتلك حصصًا في أكثر من 9300 شركة على مستوى العالم، و1.3٪ من جميع الأسهم المدرجة.
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