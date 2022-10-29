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اقتصاد مصر

رئيس اتحاد الصناعات المصري يكشف عن موعد انخفاض أسعار السلع

السويدي: القطاع الخاص سيرفع الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

دبي - العربية.نت
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قال رئيس اتحاد الصناعات المصري، محمد زكي السويدي، إن القطاع الخاص في مصر يتجه إلى رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 جنيه أسوة بالقرار الحكومي الذي تم تطبيقه مؤخرا.

وأضاف السويدي خلال افتتاح الملتقى الدولي للصناعة، اليوم السبت: "نحن كقطاع خاص سنرفع الحد الأدنى للأجور وهذا دورنا الاجتماعي المنوط بنا".

وأعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء الماضي، عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا بدلا من 2700 جنيه.

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وأوضح السويدي أن أسعار السلع والبضائع ستنخفض خلال شهرين أو 3 أشهر، مع تسريع الإفراج عن البضائع من داخل المواني المصرية، وفق ما نقلته صحيفة المصري اليوم.

وحول وجود الرخصة الذهبية، كشف رئيس اتحاد الصناعات عن رغبته في إعطاء تلك الرخصة لجميع المصانع.

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