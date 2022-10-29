التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدلاته منذ 38 عاما

ارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر 11.9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس 1984 (38 عاما)، وفقا لتقدير أولي أصدره مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8.9% في سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

مادة اعلانية

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13.1% في أكتوبر مقارنة بـ 11.4% في سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8.5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5% في العام 2023 و2.3% في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة غورغيا ميلوني بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.