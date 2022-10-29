اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد إيطاليا
علم إيطاليا
اقتصاد أوروبا

التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدلاته منذ 38 عاما

مسجلا 11.9% في أكتوبر الماضي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفع التضخم في إيطاليا في أكتوبر 11.9% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل منذ مارس 1984 (38 عاما)، وفقا لتقدير أولي أصدره مكتب الإحصاء الوطني "إستات".

وهذا الارتفاع في معدل التضخم الذي كان 8.9% في سبتمبر، مدفوع بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 73.2% في أكتوبر مقارنة بزيادة بلغت 44.5% في الشهر السابق، وفق إحصاءات "إستات".

صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا في 2023 أسواق العربية 1830 صندوق النقد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا في 2023

كذلك، استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، بزيادة 13.1% في أكتوبر مقارنة بـ 11.4% في سبتمبر.

ويتوقع "بنك إيطاليا" أن يرتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 8.5% في العام 2022 قبل أن يتراجع مع استقرار أسعار الطاقة إلى 6.5% في العام 2023 و2.3% في العام 2024.

وتعهّدت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة غورغيا ميلوني بتقديم مساعدات إضافية للأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمران خان يتحدى الحكومة الباكستانية بمسيرة احتجاجية نحو إسلام آباد عمران خان يتحدى الحكومة الباكستانية بمسيرة احتجاجية نحو إسلام آباد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط