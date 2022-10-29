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قناة السويس

إيرادات قناة السويس تقفز 27% إلى 703 ملايين دولار في أكتوبر

مقابل 552.9 مليون دولار بالشهر المماثل من 2021

دبي - العربية.نت
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر الحالي ارتفعت بنسبة 27.2% على أساس سنوي إلى 703.4 مليون دولار، مقابل 552.9 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2021.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان، اليوم السبت، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1847 سفينة بالشهر المماثل من العام السابق، بزيادة 14.6%.

وبلغ إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن في الشهر الحالي، مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

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وشهدت حركة الملاحة بالقناة خلال الشهر الجاري تسجيل أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر حيث عبرت في ذلك اليوم 90 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

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