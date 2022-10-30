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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا
روسيا و أوكرانيا

الأمم المتحدة: سفن الحبوب راسية في البوسفور بعد تعليق روسيا العمل باتفاقية التصدير

"الناتو" يدعو روسيا لإعادة النظر فوراً بتعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب

دبي - العربية.نت
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن سفن الحبوب راسية في البوسفور بعد تعليق روسيا العمل باتفاقية التصدير.

ودعا حلف شمال الأطلسي "الناتو" روسيا لإعادة النظر فوراً بتعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب.

وتوقفت حركة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، بعدما علقت روسيا، السبت، الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية الحيويّة لإمدادات الغذاء في العالم، في قرار انتقدته بشدة كييف وواشنطن.

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وبررت موسكو تعليق مشاركتها بهجوم مكثّف بطائرات مسيّرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

إلا أن أوكرانيا نددت بهذه "الحجة الكاذبة" ودعت إلى ممارسة الضغط على روسيا "لتلتزم مجددا باحترام واجباتها" بموجب هذا الاتفاق الذي أبرم في يوليو الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا والوحيد بين موسكو وكييف منذ بدء النزاع.

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