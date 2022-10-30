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علي مصليحي وزير التموين المصري
علي المصيلحي وزير التموين المصري
اقتصاد مصر

وزير التموين: احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي 5.1 شهر

احتياطي الزيوت النباتية يكفي 5.3 أشهر

دبي - العربية.نت
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قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، اليوم الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بالبلاد يغطي 5.1 أشهر من الاستهلاك.

وأضاف الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت النباتية كافٍ لفترة 5.3 أشهر، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية (مشتري الحبوب الحكومي في مصر) وافقت على استبدال شحنة قمح أوكرانية مُحتجزة بشحنة جديدة تزن 60 ألف طن، وذلك بعد مفاوضات استمرت أسابيع للإفراج عن الشحنة أو استبدالها.

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وذكر واحد من المصدرين أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستشتري شحنة جديدة من القمح الروسي أو الأوكراني من نفس المورد، شركة أولام، بسعر 361.25 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن، وفقا لرويترز.

أضاف المصدر أن هذا هو نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه للشحنة الأصلية البالغة 60 ألف طن، وسيتم إرسال الشحنة الجديدة بين 15 سبتمبر/أيلول و15 أكتوبر/تشرين الأول.

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