"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 60

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدور "نتائج الأهلية" للدورة 60 لشهر نوفمبر 2022، موضحاً أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

وقال البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، صدرت نتائج الأهلية للدورة 60 (شهر نوفمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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كان برنامج حساب المواطن في السعودية، دعا المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة.

وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.

جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن في السعودية، أودع 3.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.