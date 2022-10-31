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امرأة تسير وهي ترتدي قناعًا للوجه أمام لوحة جدارية تصور أجنحة، في مركز تسوق جنوب غرب برلين، حيث تتفاقم مخاوف التضخم (أ ف ب) تضخم مناسبة
امرأة تسير وهي ترتدي قناعًا للوجه أمام لوحة جدارية تصور أجنحة، في مركز تسوق جنوب غربي برلين، حيث تتفاقم مخاوف التضخم (أ ف ب)
تضخم

التضخم في منطقة اليورو يتخطى التوقعات إلى مستوى قياسي جديد

الارتفاعات تزايد ضغوط الأسعار وترفع خطر ترسخ التضخم المرتفع

فرانكفورت - رويترز
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تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى هذا الشهر ليسجل مستوى مرتفعا قياسيا، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في أسعار الفائدة بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 10.7%، في أكتوبر/تشرين الأول من 9.9%، في سبتمبر/أيلول، متجاوزا توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 10.2%، مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقا لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين.

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واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد بينما لعب قطاع الخدمات دورا هامشيا هذه المرة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل في الأشهر الثلاثة الماضية ووعد بمزيد من التشديد في ديسمبر كانون الأول. لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق وانخفاض أسعار الغاز من مستويات مرتفعة قياسية.

لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار تسارع معدل التضخم الأساسي، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار ويرفع خطر ترسخ التضخم المرتفع.

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