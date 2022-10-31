ميزانية السعودية تسجل فائضا يتجاوز 14 مليار ريال في الربع الثالث

سجلت الميزانية السعودية فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات نحو 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 287.73 مليار ريال.

وبحسب بيان الميزانية الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، فإن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.

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وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.

فيما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 22% في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 287.73 مليار ريال، مقابل نحو 236.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

الميزانية خلال 9 أشهر

وسجلت الميزانية السعودية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث إيرادات بنحو 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات نحو 800.65 مليار ريال، مسجلة فائضاً نحو 149.54 مليار ريال.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 36% في التسعة أشهر الأولى من الميزانية إلى نحو 950.19 مليار ريال، مقابل نحو 693.25 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال التسعة أشهر نحو 663.09 مليار ريال بزيادة 67% عن الإيرادات في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة نحو 396.7 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية نحو 287.1 مليار ريال، بتراجع 4% عن الفترة المماثلة من 2021.

وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 14% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 800.65 مليار ريال، مقابل نحو 701.62 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2021.