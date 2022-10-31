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البنك المركزي المصري
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المركزي المصري يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 3 نوفمبر

ويكتفي بالاجتماع الاستثنائي الأخير الخاص بتحديد سعر الفائدة

دبي - العربية.نت
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قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائى للجنة يوم الخميس الماضي.

وخلال الاجتماع الأخير، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نفطة أساس بنسبة 2%.

كما تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب. كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اقتصاد المركزي المصري المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي

وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

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