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اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
اختبارات كورونا في شنغهاي الصينية (رويترز)
فيروس كورونا

حالات كورونا تتزايد بقوة في الصين.. هل تعود أيام الفيروس الأولى؟

تخطت أعلى مستوى للإصابات في 80 يوماً

دبي - العربية.نت
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أبلغت الصين عن 2675 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد يوم الأحد، بزيادة 802 عن اليوم السابق، مما يمثل أكبر زيادة في الإصابات على مستوى البلاد منذ 10 أغسطس.

يأتي هذا، فيما ينتشر الفيروس بسرعة أكبر في ثلثي مقاطعات البلاد البالغ عددها 31 مقاطعة، بما في ذلك بعض أكبر المناطق وأكثرها أهمية من الناحية الاقتصادية.

وتسارع العد من حوالي 1400 حالة في المتوسط خلال الأيام الخمسة السابقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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بعد 3 سنوات من الوباء، تلتزم الصين بسياسة "صفر كوفيد"، على الرغم من التكاليف الاقتصادية الباهظة، وتزايد الاستياء والعزلة عن بقية العالم.

وتوقع الكثيرون أن يشير الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى التخلي عن سياسة صفر كوفيد خلال مؤتمر الحزب الشيوعي هذا الشهر. لكن بدلاً من ذلك، دافع عن استراتيجية عدم التسامح مع الوباء على أنها استراتيجية تنقذ الأرواح، ولم يقدم أي توجيه بشأن الوقت الذي يحتمل أن ينتهي فيه.

وقعت أكبر حالات تفشي المرض في مقاطعات قوانغدونغ وشينجيانغ وهيلونغجيانغ. وشهدت مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وهي قوة تصنيعية شكلت 23% من صادرات الصين العام الماضي، 757 حالة يوم الأحد، أي ما يقرب من 3 أضعاف ما سجل اليوم السابق.

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