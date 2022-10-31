صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 16.4% إلى 4.22 مليون طن في أكتوبر

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن صادرات الحبوب تراجعت إلى 4.22 مليون طن في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2022 من 5.05 مليون طن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بانخفاص 16.4% على أساس سنوي.

وأضافت الوزارة أن حجم صادرات هذا الشهر شمل 1.9 مليون طن من القمح ونحو مليوني طن من الذرة و313 ألف طن من الشعير.

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وأفادت بأن أوكرانيا صدرت إجمالي 12.9 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022-2023 مقابل 19.4 مليون طن في الفترة نفسها من موسم 2021-2022.

وعلقت روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود "لأجل غير مسمى" بسبب ما وصفته بأنه عدم قدرتها على "ضمان سلامة السفن المدنية" التي تبحر بموجب الاتفاق بعد تعرض أسطولها في البحر الأسود لهجوم.

كانت وزارة الزراعة الأوكرانية قالت إن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 45.6% على أساس سنوي في موسم 2022/23 حتى الآن لتصل إلى 6.364 مليون طن.

وانخفضت صادرات الحبوب في أوكرانيا منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود، وهو طريق رئيسي للشحن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.