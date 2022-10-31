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مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (فرانس برس)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن. (فرانس برس)
صندوق النقد

صندوق النقد: رفع مصر سعر الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد أن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية الاقتصاد من الصدمات

دبي - رويترز 
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قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.

وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

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وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور لـ"رويترز"، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم".

وأضاف أن الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية، ولا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحديا.

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