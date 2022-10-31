"موانئ" السعودية تحقق زيادة 10.5% في حاويات المناولة بالربع الثالث من 2022

حققت الموانئ السعودية خلال الربع الثالث لعام 2022م ارتفاعاً في أعداد حاويات المناولة بنسبة 10.50% لتصل إلى 1.98 مليون حاوية، مقارنة بـ 1.79 مليون حاوية خلال نفس الفترة من عام 2021م.

وناولت الموانئ السعودية خلال الربع الثالث لعام 2022م إجمالي حجم بضائع بلغ 82.57 مليون طن بزيادة نسبتها 11.56% مقارنة بـ 74.02 مليون طن خلال الفترة المماثلة من عام 2021م.

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وبلغ إجمالي المواد الغذائية المناولة في الفترة بين يوليو وسبتمبر لعام 2022م نحو 6.35 مليون طن بزيادة 31.84% عن الفترة المماثلة في عام 2021م، والتي سجلت 4.82 مليون طن، كما بلغت أعداد المواشي الواردة عبر الموانئ السعودية 827.3 ألف رأس ماشية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشهد الربع الثالث لعام 2022م تسجيل 225.64 ألف سيارة بزيادة 18.55% مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2021م، والتي حققت 190.33 ألف سيارة، وشهدت الحركة الملاحية زيادة نسبتها 1.58% مسجلة 3084 سفينة مقارنة بـ 3036 سفينة في عام 2021م، وأيضاً استقبلت الموانئ السعودية 186.87 ألف راكب.

يُذكر أن "موانئ" تستهدف رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية، والتي حققت الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميًا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة 14 من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021م.