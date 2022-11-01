سعر الدولار في مصر يواصل "الزحف" لأعلى مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار في مصر صعوده مقابل الجنيه في عدد من البنوك، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 24.25 جنيه للبيع، مقابل نحو 24 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك.

ولدى البنك المركزي المصري اليوم، سجل السعر الرسمي للعملة الأميركية مستوى 24.11 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع، ارتفاعاً من 24.07 جنيه للشراء و24.17 جنيه للبيع.

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وفي بنوك الأهلي ومصر سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 24 جنيهاً للشراء، 24.1 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي مصر، بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستوى 24.03 جنيهاً للشراء، 24.13 جنيه للبيع، أما العربي الإفريقي الدولي فقد بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 24.15 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 24.16 جنيه للشراء، 24.25 جنيه للبيع، أما في بنك الإسكندرية فقد سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه مستوى 24.1 جنيه للشراء، 24.2 جنيه للبيع.

ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار "المركزي المصري"، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.