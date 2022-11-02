أسعار القمح تتراجع عقب إعلان روسيا عودتها لاتفاق تصدير الحبوب

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو وحتى أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت روسيا إنها ستستأنف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بعد أن علقتها مطلع الأسبوع في خطوة هددت إمدادات الغذاء العالمية.

هبطت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 6% إلى 8.47 دولار للبوشل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش، مما محا مكاسب تلك العقود في اليومين اللذين أعقبا إعلان روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق.

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كما اقتفت الذرة أثر الانخفاض وتراجعت 2.3% إلى 6.81 دولار للبوشل، بينما تراجع فول الصويا 1% إلى 14.33 دولار للبوشل.

وتراجعت أيضاً أسعار القمح في أوروبا، حيث هبطت عقود ديسمبر 4% مسجلة 343.50 يورو للطن.