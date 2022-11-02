الأرجنتين تسعى لتأجيل شحن صادرات القمح بسبب الجفاف

من المنتظر أن تعلن الحكومة الأرجنتينية، ربما خلال أيام، عن إجراءات تسمح لمصدري القمح بتأخير تسليم الشحنات المتفق عليها، وذلك بعدما أضرت موجة جفاف كبيرة بالمحصول مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في السوق المحلية.

وقال مصدر في رابطة مصدري الحبوب الأرجنتينية، إنه سيتم الإعلان عن إجراءات "في الأيام المقبلة" تسمح للشركات بإعادة جدولة صادرات القمح المتعاقد عليها دون أن تقع تحت طائلة الغرامة الاعتيادية التي تفرضها السلطات بنسبة 15%.

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وذكر مصدر حكومي لديه معرفة مباشرة بالأمر، أن تدابير السماح بتأخير شحنات القمح "محتملة"، مشيرا إلى أنها "قيد الدراسة".

وهذه التعليقات هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الأرجنتين، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستسعى لتأجيل صادرات القمح وسط موجة جفاف تنذر بأسوأ حصاد في نحو عقد.

ودعا المصدر التابع لرابطة مصدري الحبوب إلى تحرك سريع بشأن الخطة.

وأضاف: "إذا كانت الحكومة ستفعل ذلك فلتفعله الآن لأن علينا التحدث مع زبائننا في إندونيسيا والمغرب والجزائر ومصر وإبلاغهم بأن محصولنا من القمح قد أصابه التلف، وإعادة التفاوض بشأن تلك العقود".

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار العالمية بعدما ضرب الجفاف المزارعين في الولايات المتحدة وأعاقت الحرب الروسية - الأوكرانية الشحنات.

وكانت الحكومة الأرجنتينية، اجتمعت مع المطاحن وشركات تصدير القمح في أكتوبر لمناقشة المخاوف بشأن المحصول المتضرر من الجفاف، وذلك في ظل تنامي الضغط من جانب المطاحن للإبقاء على إمدادات أكبر للسوق المحلية.

وخفضت بورصة روزاريو للحبوب توقعاتها لمحصول القمح الأرجنتيني في موسم 2022-2023 إلى 13.7 مليون طن، وهو ما سيكون أقل مستوى للمحصول في البلاد منذ سبع سنوات وأقل كثيرا من مستوى 23 مليون طن الذي تحقق في 2021-2022.