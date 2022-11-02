البنك المركزي السعودي يرفع أسعار "الريبو العكسي" و"الريبو" 75 نقطة أساس

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00%.

​وذكر البنك المركزي أن هذا القرار يأتي اتساقا مع هدفه المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

مادة اعلانية

و"الريبو" هو مصطلح يعني إعادة خيار الشراء بين البنك المركزي والبنوك، وبشكل أكثر دقة هي عبارة عن شكل من أشكال الاقتراض قصير الأمد، أما سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس أو ما يسمى "الريبو العكسي"، فهو سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي.

كانت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد أعلنت اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4%، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2008. وأشار إلى تغيير محتمل في كيفية تعامله مع السياسة النقدية لخفض التضخم

جاء القرار ضمن نهج السياسة المتشددة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم القياسية.

ووصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 8.2% على أساس سنوي.