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ميناء هامبورغ، ألمانيا (رويترز)
ميناء هامبورغ، ألمانيا (رويترز)
اقتصاد أوروبا

تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية في سبتمبر

البلادرحققت فائضاً تجارياً معدلاً على أساس موسمي بلغ 3.7 مليار يورو

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء، أن الصادرات الألمانية سجلت تراجعاً بـ 0.5% على أساس شهري في سبتمبر على عكس المتوقع، كما تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع بنسبة 2.3%.

وكان استطلاع لـ"رويترز" قد توقع زيادة الصادرات الألمانية 0.1% على أساس شهري وانخفاض الواردات 0.4%.

وقال المكتب إن ألمانيا حققت فائضاً تجارياً معدلاً على أساس موسمي بلغ 3.7 مليار يورو (3.66 مليار دولار) في سبتمبر، ما يزيد كثيراً عن فائض متوقع بـ 700 مليون يورو.

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جاءت معظم الواردات من الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، والتي سجلت زيادة بواقع 5.4% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين 2%، وفقاً لبيانات المكتب.

ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين هذا الأسبوع، في زيارة ستحظى بمتابعة عن كثب بحثاً عن أدلة إزاء مدى جدية ألمانيا في الحد من اعتمادها الاقتصادي على القوة العظمى الصاعدة في آسيا.

وارتفعت المعنويات بين المصدرين الألمان بشكل طفيف في أكتوبر، وفقاً لمسح أجراه معهد إيفو هذا الأسبوع، لكن الوضع بشكل عام لا يزال صعباً بسبب توتر أسواق الطاقة وضعف البيئة الاقتصادية العالمية.

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