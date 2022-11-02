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باخرة لنقل الحبوب (أرشيفية - أ ف ب)
باخرة لنقل الحبوب (أرشيفية - أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

مبعوثة أميركية: روسيا لا يمكنها أن تمنع تدفق الغذاء للعالم

موسكو ستعود لاتفاق تصدير الحبوب

واشنطن - رويترز
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قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكنها أن تقف في وجه إنتاج الغذاء العالمي.

جاء ذلك بعد أن قالت موسكو إنها ستعود لاتفاق تصدير الحبوب المبرم بوساطة الأمم المتحدة والذي يسمح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقالت لشبكة "CNN" في مقابلة "لا يمكنهم الوقوف في وجه إطعام العالم بأسره"، مضيفة أنها شعرت بالسعادة لعودة روسيا للاتفاق، وأن موسكو "اقتنعت" فيما يبدو للحاجة لاستئناف مشاركتها فيه.

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