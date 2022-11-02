مبعوثة أميركية: روسيا لا يمكنها أن تمنع تدفق الغذاء للعالم

قالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، اليوم الأربعاء، إن روسيا لا يمكنها أن تقف في وجه إنتاج الغذاء العالمي.

جاء ذلك بعد أن قالت موسكو إنها ستعود لاتفاق تصدير الحبوب المبرم بوساطة الأمم المتحدة والذي يسمح بصادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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وقالت لشبكة "CNN" في مقابلة "لا يمكنهم الوقوف في وجه إطعام العالم بأسره"، مضيفة أنها شعرت بالسعادة لعودة روسيا للاتفاق، وأن موسكو "اقتنعت" فيما يبدو للحاجة لاستئناف مشاركتها فيه.