موانئ أبوظبي توقع اتفاقاً مع "فوجرو" لتعزيز تكنولوجيا التحكم عن بعد والقيادة الذاتية

أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة فوجرو العالمية المختصة في مجال البيانات الجغرافية والتي تدعم المتعاملين في تخفيف المخاطر خلال تصميم وتشييد وتشغل الأصول التابعة لهم في البر والبحر، اتفاقية تنص على تعاون الجانبين في إرساء الأهداف المشتركة والرامية إلى توظيف تقنيات التحكم عن بعد والقيادة الذاتية في المنطقة.

وقع الاتفاقية كل من محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي؛ ومارك هاين الرئيس التنفيذي لشركة فوجرو، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2022، المنعقد في أبوظبي.

مادة اعلانية

وتقود فوجرو تطوير ونشر حلول التحكم عن بعد والقيادة الذاتية عبر التأسيس لشبكة عالمية من مراكز العمليات القائمة على التحكم عن بعد والمركبات ذاتية القيادة التي تدعم القطاع البحري بهدف بناء عالم آمن ومستدام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتسهم هذه الشراكة من خلال الجمع بين معارف شركة فوجرو في القطاع والخبرات الكبيرة لمجموعة موانئ أبوظبي، في توفير منصة لتطبيق تقنيات التحكم عن بعد والقيادة الذاتية، كما تحدد الإرشادات اللازمة لضمان جاهزية دولة الإمارات لتسلم هذه التقنيات التي تعد الأحدث في القطاع، والاستفادة منها واستخدامها بكفاءة.

وتشكل الاتفاقية المظلة الرسمية للتعاون بين فوجرو ومجموعة موانئ أبوظبي والذي بدأ في مارس 2022 قُبيل وصول أول السفن السطحية غير المأهولة "فوجرو بيغاسوس" والتي قدِمت مؤخراً إلى الدولة وتتمركز في ميناء المرفأ في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة فوجرو على تطوير إجراءات لاستخدام ونشر السفن السطحية غيرالمأهولة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الإماراتية؛ وإنشاء موقع معتمد تجري فيه اختبارات القيادة الذاتية لتلك السفن عن بعد. بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي يتوافق مع متطلبات القطاع موجه للمواطنين الإماراتيين والبحارة الدوليين، يغطي تشغيل السفن السطحية غير المأهولة أو السفن البحرية السطحية البحرية ذاتية القيادة (MASS).

وقال ديفيد واشبروك، مدير جاهزية الأصول البحرية الشرق الأوسط والهند في شركة فوجرو: " يشكل إطلاق تقنياتنا للسفن السطحية غير المأهولة لحظة فارقة بالنسبة للقطاع البحري في المنطقة، ولقد أدى الدعم الذي حصلنا عليه من مجموعة موانئ أبوظبي دوراً حيوياً في تحقيق ما وصلنا إليه اليوم، ونحن فخورون بأن يصبح ميناء المرفأ موطناً جديداً لسفينة فوجرو بيغاسوس".

وتتيح الأتمتة واستخدام تقنيات التحكم عن بعد في القطاع البحري للسفن والمراكب البحرية العمل بكفاءة أكبر ومستويات سلامة تشغيلية أعلى، وتسهم في خفض التكاليف، كما تمكن الأتمتة السفن العمل بسلامة حتى في أصعب الظروف الجوية. ونظراً لكون ما نسبته 75 - 96 % من الإصابات البحرية سببها أخطاء بشرية، فإن زيادة مستويات أتمتة عمليات القطاع البحري تساعد في زيادة السلامة وتقليص الحوادث.