اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موديز تصدر تقريرها السنوي الشامل عن السعودية وتشيد بقوة الاقتصاد
العاصمة السعودية الرياض.
اقتصاد السعودية

نمو قوي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر

توسع بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أكتوبر بمعدل أسرع على خلفية الطلب القوي وتزايد تدفقات العمل الجديدة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله - الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في السعودية - إلى 57.2 في أكتوبر من 56.6 في سبتمبر، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "أشارت الشركات السعودية غير النفطية إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية في أكتوبر، وارتفعت التوقعات للأشهر الـ12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021 مع توقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي من المرجح أن يستمر"، حسبما نقلت "رويترز".

السعودية تخطط لطرح 10 رخص تعدين إضافية العام المقبل اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تخطط لطرح 10 رخص تعدين إضافية العام المقبل

وأضاف الغيث: "في الوقت نفسه، ارتفع النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة بصورة حادة مرة أخرى، وشهدت الشركات تحسنا في طلب العملاء".

وذكر أن "أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع، أشاروا إلى أن الطلبيات الجديدة قد زادت منذ المسح السابق في سبتمبر، حيث ساعد في ذلك تخفيف ضغوط الأسعار وارتفاع تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ فبراير، الأمر الذي أدى إلى زيادة متواضعة في رسوم البيع".

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 61.3 في أكتوبر من 59.5 في سبتمبر، بينما انخفض مؤشر التوظيف الفرعي إلى 50.2 من 50.5، لكنه نما للشهر السابع على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من يدير قصر الرئاسة اللبناني بعد مغادرة عون للسلطة؟ من يدير قصر الرئاسة اللبناني بعد مغادرة عون للسلطة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط