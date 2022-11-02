الجوازات السعودية: عودة العمل في منصات الجوازات بالمنافذ بعد عطل جزئي

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، عودة العمل في منصات الجوازات بالمنافذ بعد عطل جزئي.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات السعودية أهمية محافظة المواطنين على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان، ووضعها في الأماكن المخصصة والآمنة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها.

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وقالت الجوازات إن الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة يعاقب عليها النظام بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً.