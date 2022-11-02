"جي بي مورغان": التضخم في أميركا وصل إلى مراحله النهائية
السيطرة على التضخم قد تدفع عوائد السندات للوصول إلى الذروة
قال بنك جي بي مورغان، إن التضخم الأميركي أصبح في مراحله النهائية وقد يتباطأ قريباً.
وأشار إلى أن السيطرة على التضخم قد تدفع عوائد السندات للوصول إلى الذروة وتدعم صعود الأسهم.
وذكر جي بي مورغان، أن مؤشرات التضخم ستكون أقل بشكل ملموس في غضون 3 إلى 6 أشهر.
وتوقع البنك وصول التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 5.7% في الربع الأول من العام المقبل، وذلك مقارنة بمستويات حالية تبلغ 8.2%.
كان بنك جي بي مورغان، قد ذكر أن دورة رفع معدلات الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية تقترب من نهايتها.
وأوضح البنك أن تغيير لهجة البنك المركزي الأوروبي وتلاشي الضغوط المالية في المملكة المتحدة وإبطاء وتيرة رفع الفائدة في كندا، كلها عوامل تعزز التفاؤل بأن دورة تشديد السياسة النقدية العالمية قد تنتهي بداية العام المقبل.
يأتي ذلك فيما توقع جي بي مورغان أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن آخر رفع للفائدة الأميركية سيتم في الربع الأول من العام المقبل وسيكون بواقع 25 نقطة أساس.
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