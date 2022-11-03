أول سفينة سياحية عملاقة تعمل بالغاز تعبر قناة السويس متجهة إلى دولة عربية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، اليوم الخميس، عبور سفينة الركاب العملاقة "MSC WORLD EUROPA" أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال خلال رحلتها القادمة من إسبانيا والمتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب بيان للهيئة، فإن السفينة العملاقة هي أولى السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ويبلغ طول السفينة 333 مترا، وعرضها 47 مترا، فيما يبلغ غاطسها 9.5 متر، وترفع السفينة علم مالطا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 6782 راكبا.

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ووجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

ووفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أهدت الهيئة ربان السفينة هدية تذكارية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، جاهزية قناة السويس لاستقبال أحدث سفن الأسطول العالمي بفضل مشروع قناة السويس الجديدة الذي سمح بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها الملاحي عالميا.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات الخاصة بحركة عبور السفن واليخوت السياحية عبر قناة السويس تشهد ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، مشددا على حرص الهيئة على تقديم العديد من التسهيلات لتشجيع رسو السفن السياحية في الموانئ المصرية ضمن الجهود المبذولة لتشجيع السياحة.

ومن المقرر أن تتوقف السفينة في ميناء العين السخنة لنزول 167 راكبا.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم الخميس، عبور 69 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.6 مليون طن، من بينها اليخت السياحي Katara، واليخت Le jacques cartier.