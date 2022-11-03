احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع 213 مليونا في أكتوبر إلى 33.411 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 33411.4 مليون دولار أميركي في نهاية أكتوبر 2022، وذلك "بصفة مبدئية"، وفقا لما ذكره موقع البنك، واطلعت عليه "العربية نت".
ومع تسجيل احتياطيات مصر الأجنبية الأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري، تكون قد سجلت ارتفاعا في أكتوبر الماضي بنحو 213 مليون دولار.
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وأقر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022، رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وكشف أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.
وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
وأشار "المركزي المصري"، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
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