روسيا و أوكرانيا
زيلينسكي: لن تشارك أوكرانيا في قمة "العشرين" إن حضرها بوتين
القمة مقررة منتصف نوفمبر في إندونيسيا
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحافي مشترك في كييف مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أن بلاده لن تشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة منتصف نوفمبر في إندونيسيا، في حال حضور الرئيس الروسي.
وقال زيلينسكي: "موقفي الشخصي وموقف أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، فإن أوكرانيا لن تشارك".
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ولم يشر فلاديمير بوتين بعد إلى ما إذا كان سيشارك في القمة المقررة في بالي أم لا.
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