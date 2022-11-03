صعود القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات مجدداً في أكتوبر

صعد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات مجددا في أكتوبر، لينمو بوتيرة تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام سجلها في أغسطس، وزاد معدل التوظيف بأسرع معدل في ستة أعوام.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.6 نقطة في أكتوبر من 56.1 نقطة في سبتمبر، والذي كان أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، باستثناء أغسطس، حيث شهد نموا بوتيرة أسرع قليلا.

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وكتب الخبير الاقتصادي، ديفيد أوين، لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، التي أجرت المسح: "قاد الاتجاه الصعودي توقعات كبيرة في ما يتعلق بنشاط الشركات والطلبيات الجديدة، مما يوفر المزيد من الأدلة على أن الشركات المحلية لا تتحمل فقط وطأة الاضطرابات الاقتصادية العالمية وإنما تحقق أيضا نموا قويا في الطلب".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يقيس النشاط التجاري إلى 62.8 نقطة في أكتوبر من 61.7 نقطة في سبتمبر، متجاوزا بكثير المتوسط المسجل منذ 2009 عند 57.7 نقطة.

وقال أوين، إن "التحركات الرئيسية في أكتوبر كانت ملحوظة على جانب طاقة الإنتاج، مع استجابة الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة عن طريق زيادة أعداد العاملين بأسرع وتيرة".

وأضاف: "تتطلع الشركات أيضا إلى زيادة مدخلات الإنتاج مع إعداد جداول العمل لمعالجة الأعمال المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء الذي سجل أسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام".

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 52 نقطة في أكتوبر من 51.4 نقطة في سبتمبر، والتي كانت أسرع وتيرة لخلق فرص عمل منذ يوليو 2016.

وعلى الرغم من القراءات الإيجابية، فإن التقرير ذكر أن المشاركين في المسح "يواصلون إبداء مستوى متواضع من التفاؤل" بخصوص الإنتاج على مدى الـ12 شهرا المقبلة.

وتتوقع نحو 14% من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي على نحو طفيف، على الرغم من أنه يتجاوز بقليل المتوسط منذ بدء الجائحة.