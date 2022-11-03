اقتصاد أميركا
عجز التجارة الأميركية يتسع بشكل حاد في سبتمبر
متأثراً بتداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات
وضع القراءة
100% حجم الخط
اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات.
قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري ارتفع 11.6% إلى 73.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1%، بينما زادت الواردات 1.5%.
مادة اعلانية
كان انخفاض العجز التجاري المحرك الرئيسي لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.6% في الربع الثالث بعد الانكماش بوتيرة 0.6% في الربع الثاني.
اقرأ أيضاً
-
أكثر من 10% من مبيعات "فورد" في السوق الأميركية تتبخر بسبب مشاكل التوريدطلبات شراء سيارات طراز 2023 ارتفعت 134% مقارنة بالعام الماضي شركات
-
بريطانيا تتجه نحو أطول ركود اقتصادي منذ 100 سنةتوقعات بأن يكون أكثر اعتدالاً مما كان عليه في الأوقات السابقة اقتصاد
-
هبوط في مؤشرات وول ستريت وسط مخاوف رفع الفائدةدورة التشديد لم تنته بعد أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية