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ميناء كاليفورنيا، أميركا (رويترز)
ميناء كاليفورنيا، أميركا (رويترز)
اقتصاد أميركا

عجز التجارة الأميركية يتسع بشكل حاد في سبتمبر

متأثراً بتداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات

واشنطن - رويترز
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اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد في سبتمبر، وذلك على الأرجح بسبب تداعيات ارتفاع الدولار وتراجع الطلب العالمي على الصادرات.

قالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري ارتفع 11.6% إلى 73.3 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1%، بينما زادت الواردات 1.5%.

كان انخفاض العجز التجاري المحرك الرئيسي لانتعاش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.6% في الربع الثالث بعد الانكماش بوتيرة 0.6% في الربع الثاني.

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